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Над Азовским морем сбили два украинских дрона

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что дроны были сбиты около 22.00 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю киевский режим совершил 112 террористических атак на мирных жителей и инфраструктуру Донецкой Народной Республики, но «Купол Донбасса» помешал ВСУ реализовать кровавый план.