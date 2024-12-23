Над Азовским морем сбили два украинских дрона
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны были сбиты около 22.00 мск.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
За прошедшую неделю киевский режим совершил 112 террористических атак на мирных жителей и инфраструктуру Донецкой Народной Республики, но «Купол Донбасса» помешал ВСУ реализовать кровавый план.