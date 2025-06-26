Начальник расчета с позывным Балу: небо под надежной защитой

«Отражаем успешно и баллистические цели, и аэродинамические цели. Небо под надежной защитой», — сказал военный.

Он уточнил, что работает машина, которая является командным пунктом. Она служит для сбора, обработки, обобщения и выдачи информации. С помощью нее бойцы видят воздушную обстановку, передают данные, после чего командир принимает решение.

Как добавил начальник расчета боевого управления, бывает, что противник запускает несколько целей или «болванки» (ложные цели), такие данные тоже выясняются, фиксируются и анализируются.

Активная жизненная позиция бойцов СВО

Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.