На XXII съезде партии «Единая Россия» провели ротацию Генерального Совета. В его состав вошли участники СВО. Всего из состава Генерального Совета партии вышли 46 человек, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Что касается Московской области, состав Генерального Совета покинула секретарь истринского местного отделения, глава городского округа Татьяна Витушева. На ее место был избран участник СВО — участник программы «Время героев», замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Кирилл Лосунчуков. Его наставником был непосредственно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Партия „Единая Россия“ на всех уровнях уделяет большое внимание привлечению в органы власти участников специальной военной операции. Отмечу, что в нашем регионе по итогам муниципальной кампании этого года сразу 7 военнослужащих были избраны депутатами местных Советов, а сегодня на Съезде один из них вошел также в Генеральный Совет. Кирилл Лосунчуков — настоящий пример мужества, выдающийся патриот и представитель Московской области», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Кирилл Лосунчуков родился в Рязани в 1990 году, окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище, после служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады специального назначения. Лосунчуков является трижды кавалером ордена Мужества, удостоен ордена «За военные заслуги». С мая является участником программы «Время героев». Программа наставничества инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Также в Генеральном Совете «Единой России» Московскую область представляют депутат Госдумы Сергей Пахомов и Сенатор РФ, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.