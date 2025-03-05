На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ россиянина

Временно исполняющий обязанности одного из военкоматов Ивано-Франковской области Украины мобилизовал гражданина РФ, суд вынес решение о превышении полномочий и назначил штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Zaxid.net.

За административное правнарушение подполковника оштрафовали на 17 тыс. гривен.

Отмечается, что военком направил мужчину с российским гражданством на медкомиссию, после чего поставил на воинский учет и включил в списки для отправления в часть.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Бакумов сравнил харьковский ТЦК (аналог военкомата) с ОПГ. По словам парламентария, методы местных военкомов — это, «простите меня, „фильтрация населения“».