Киевский режим, видя поражения ВСУ на передовой, приступили к милитаризации детей при помощи военных игр. Об этом заявила уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, сообщает ТАСС .

По ее словам, на Украине разработали детскую военную игру «Джура», обучающую сборке оружия и стрельбе. Верховная рада выделит средства из бюджета для ее финансирования в следующем году.

Также игру хотят сделать обязательной частью образовательного процесса. Таким образом, Рада официально поддержала милитаризацию детей, заявила Колесник-Лавинская.

Она добавила, что, например, власти Харькова собираются под видом игры «Джура» готовить операторов дронов и разведчиков. По словам омбудсмена, данная игра не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием.

Колесник-Лавинская добавила, что Киев в агонии пытается сжечь на поле боя будущее страны. Она также сравнила действия Украины с действиями гитлеровцев, которые бросали в бой малолетних членов «Гитлерюгенда». Омбудсмен указала на то, что Запад все это финансирует.

Ранее стало известно, в каких регионах Украины больше всего уклонистов. По словам эксперта, около миллиона мужчин прячется от армии в Киевской области.