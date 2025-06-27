Стало известно, в каких регионах Украины больше всего уклонистов

Власти Киева перешли к повальной мобилизации. Военный эксперт, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов рассказал, что только в двух областях Украины военнообязанные могут чувствовать себя относительно спокойно. В остальных регионах обстановка куда более сложная. В селах центральной части страны практически не осталось мужского населения, сообщает kp.ru .

По словам военного эксперта, Кировоградская область сильно опустела. В Днепропетровской области молодые люди массово работают в колл-центрах, избегая отправки на фронт. Они находят способы «дистанцироваться». Полтавская область также сильно пострадала от мобилизации.

Татаринов подчеркнул, что ситуация в Киеве кардинально отличается. По его словам, «мужиков там еще полно».

«Говорят, что около миллиона мужчин прячется в Киевской области и в самом Киеве. Они туда все съехали. Там можно еще получить бронь, быстро дать взятку, да и в принципе в большом городе проще спрятаться. Там все „на хабарях“. Хабар — это взятка. Они привыкли так жить, это их устраивает», — рассказал военный эксперт.

Он также сообщил об ужесточении проверок на границе. При этом, по его информации, выезд из Киева за границу можно организовать, заплатив взятку, размер которой может достигать 30 тысяч долларов.