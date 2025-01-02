сегодня в 18:51

На Украине готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма в Харьковской области

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в регионе готовятся к «круговой обороне» городов Балаклея и Изюм. Об этом сообщает РИА Новости .

«На очереди — построение фортификационных сооружений», — уточнил Синегубов.

Он не рассказал, на какой стадии на сегодняшний день находятся указанные работы. По его словам, часть из них делают военные.

Ранее Синегубов отмечал, что из Харьковской области украинские власти эвакуировали 11 тыс. человек.