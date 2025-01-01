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Киевские власти эвакуировали почти 11 тысяч человек из Харьковской области

Из Харьковской области власти Украины эвакуировали 11 тысяч человек, сообщает РИА Новости .

«С Купянского направления эвакуированы почти 6,5 тысяч человек, с Боровского — почти 4,5 тысяч», — цитирует агентство слова главы местной военной администрации Олега Синегубова.

Украинский чиновник в декабре прошлого года заявлял, что эвакуации в регионе подлежат 344 населенных пункта, но многие жители не хотят покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожали мирное население при отступлении из Селидово в ДНР.