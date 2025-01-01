Из Харьковской области эвакуировали почти 11 тысяч человек
Киевские власти эвакуировали почти 11 тысяч человек из Харьковской области
Из Харьковской области власти Украины эвакуировали 11 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
«С Купянского направления эвакуированы почти 6,5 тысяч человек, с Боровского — почти 4,5 тысяч», — цитирует агентство слова главы местной военной администрации Олега Синегубова.
Украинский чиновник в декабре прошлого года заявлял, что эвакуации в регионе подлежат 344 населенных пункта, но многие жители не хотят покидать свои дома.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожали мирное население при отступлении из Селидово в ДНР.