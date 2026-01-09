Нa RT состоялась премьера второй части фильма «Жены. Сильные духом»

На RT вышла вторая часть фильма «Жены. Сильные духом» о женщинах, которые ежедневно проявляют невероятную силу духа, помогая своим супругам восстанавливаться после ранений, полученных в ходе специальной военной операции.

Кинолента рассказывает о женщинах, которые заботятся о бойцах, восстанавливающихся после ранений в зоне СВО. Они испытывают сильное эмоциональное напряжение, но не сдаются и продолжают поддерживать мужчин.

Ранее состоялась премьера первой части фильма «Жены. Сильные духом», посвященного женщинам, которые ежедневно поддерживают и помогают раненым бойцам СВО в их восстановлении и реабилитации.

Помимо этого, все желающие могут посмотреть фильм «Сильные духом. Белый свет» — о бойцах Бобре, Юге и Хабарике, потерявших зрение из-за ранений в зоне СВО.

