На пути к Москве сбили еще один украинский дрон

сегодня в 13:16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую столицу с помощью беспилотников, однако дежурные средства ПВО успешно отражают удары. На пути к городу ликвидирован еще один вражеский дрон, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков вражеского дрона уже работают оперативные службы. Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших среди мирного населения не поступало.

Ранее сообщалось, что за последние двое суток представители киевского режима пытались ударить по Москве с помощью около 250 беспилотников. Все вражеские объекты были успешно ликвидированы.

