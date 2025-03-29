МВФ: конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский кризис может закончиться в последние месяцы 2025 года. Базовый сценарий остается прежним, хоть риски все еще высоки, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал, опубликованный на сайте Международного валютного фонда.
В документе отмечается, что рост экономики Украины уменьшится на 0,5% в 2025 году. Однако, если кризис будет завершен, финансовая ситуация у страны может улучшиться.
Также возможны изменения в военной и финансовой помощи Украине. Пока мирные переговоры только начинают вестись, отмечают в базовом сценарии МВФ.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что руководители стран ЕС вместе с властями Великобритании хотят подорвать миротворческие инициативы американского президента Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.