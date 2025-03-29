МВФ: конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года

Украинский кризис может закончиться в последние месяцы 2025 года. Базовый сценарий остается прежним, хоть риски все еще высоки, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал, опубликованный на сайте Международного валютного фонда.

В документе отмечается, что рост экономики Украины уменьшится на 0,5% в 2025 году. Однако, если кризис будет завершен, финансовая ситуация у страны может улучшиться.

Также возможны изменения в военной и финансовой помощи Украине. Пока мирные переговоры только начинают вестись, отмечают в базовом сценарии МВФ.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что руководители стран ЕС вместе с властями Великобритании хотят подорвать миротворческие инициативы американского президента Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.