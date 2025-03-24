Европейские лидеры в Брюсселе совместно с британским правительством предпринимают попытки подорвать миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X, пишет ТАСС .

«ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО», — говорится в публикации.

18 марта состоялись телефонные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Трампом, в ходе которых обсуждалось возможное разрешение украинского кризиса. Лидеры также выразили взаимное желание улучшить двусторонние отношения, учитывая особую роль их стран в поддержании глобальной стабильности и безопасности.

В рамках этого диалога была предложена инициатива о временном моратории на атаки энергетических объектов сроком на 30 дней. Российский президент поддержал данное предложение и дал соответствующие распоряжения военному командованию.

После беседы Путина и Трампа украинские силы атаковали нефтехранилище в Краснодарском регионе с помощью дронов, о чем проинформировало Министерство обороны. Это произошло вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку инициативы о прекращении подобных нападений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил отсутствие взаимности в вопросе прекращения атак со стороны Киева.