Мужчина и парень шли к остановке автобуса под Белгородом и погибли от дрона ВСУ

Мужчина и молодой парень погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Мирных жителей атаковал украинский дрон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Трагедия произошла в районе поселка Уразово Валуйского округа. Мужчина и 18-летний парень шли к автобусной остановке, как вдруг по ним ударил украинский FPV-дрон.

Мирные жители получили тяжелейшие травмы. Они скончались на месте.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал он.

31 июля ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Погиб мирный житель.