Мужчина и парень шли к остановке автобуса под Белгородом и погибли от дрона ВСУ
Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского
Мужчина и молодой парень погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Мирных жителей атаковал украинский дрон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла в районе поселка Уразово Валуйского округа. Мужчина и 18-летний парень шли к автобусной остановке, как вдруг по ним ударил украинский FPV-дрон.
Мирные жители получили тяжелейшие травмы. Они скончались на месте.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал он.
31 июля ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Погиб мирный житель.