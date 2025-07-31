Гладков: еще один житель Шебекина погиб в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Шебекино Белгородской области, в результате чего погиб мирный житель. Скорая помощь не успела доехать до смертельно раненного пациента, он скончался на месте. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Во время той же атаки четыре частных дома получили повреждения: от удара выбило окна и частично разрушило крыши. В одном из социальных объектов также выбило окна, а припаркованный автомобиль посекло осколками.

В результате атаки ВСУ произошли повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Аварийные бригады уже работают на месте происшествия.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области вводили по всей территории режим ракетной опасности, но спустя короткое время его отменили.