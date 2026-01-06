Мужчина был ранен при ударе БПЛА ВСУ по машине в белгородском Грайвороне
Фото - © РИА Новости
В Грайвороне в Белгородской области ВСУ атаковали FPV-дроном машину. Мирный житель получил травмы двух видов, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший сам приехал в городскую больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.
Врачи оказали помощь мужчине, затем его отпустили на амбулаторное лечение.
Автомобиль был поврежден.
Ранее ВСУ атаковали машину в Белянке Белгородской области. В нем были два человека. Машина полностью сгорела.
