сегодня в 12:45

Мужчина был ранен при ударе БПЛА ВСУ по машине в белгородском Грайвороне

В Грайвороне в Белгородской области ВСУ атаковали FPV-дроном машину. Мирный житель получил травмы двух видов, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший сам приехал в городскую больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

Врачи оказали помощь мужчине, затем его отпустили на амбулаторное лечение.

Автомобиль был поврежден.

Ранее ВСУ атаковали машину в Белянке Белгородской области. В нем были два человека. Машина полностью сгорела.

