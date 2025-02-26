Мусульманин-коммунист потребовал снять доску о погибшем бойце СВО в Сибири

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Марков: в Сибири мусульманин потребовал снять доску о погибшем участнике СВО

В Сибири мусульманин-коммунист потребовал снять мемориальную доску в честь военного, погибшего на СВО, утверждает политолог и общественник Сергей Марков. В своем Telegram-канале он рассказал, что недовольный мужчина «ссылался на ваххабитские идеи» о запрете изображения мертвых.

По словам общественника, такие идеи мусульманин «вычитывает на финансируемых гиперлиберальной Европой ресурсах».

«Вы думаете, такой сумасшедший дом только у нас? Он везде!» — написал Марков.

Ранее в кабинете замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова обнаружили картину о битве на Калке, где изображены ордынцы, пирующие на трупах убитых русских князей. После общественного резонанса Мухетдинов убрал эту картину с рабочего места.