Картина с пирующими на трупах русских воинов ордынцами висит в кабинете ДУМ РФ

Дюков: в ДУМ висит картина с ордынцами, пирующими на трупах русских воинов

В кабинете первого зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова висит картина, на которой изображены ордынцы, пирующие на трупах поверженных русских князей. Об этом заявил член комиссии совета при президенте России по межнациональным отношениям, историк Александр Дюков в своем Telegram-канале .

На картине изображены русские князья, которые лежат на земле и умирают под щитами, которыми их накрыли ордынцы. Последние изображены стоящими на щитах и пирующими.

«Дружба народов по-ордынски. Сразу и про историю, и про современность. И про будущее, если не будут предприняты защитные меры», — написал общественник.

Судя по публикациям в Сети, представители российского ДУМ позируют на фоне этой картины во время совместных встреч.