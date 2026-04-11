Москалькова: все похищенные ВСУ куряне вернулись домой

В Россию из Украины в субботу днем вернулись последние заложники, которых ВСУ захватили при нападении на Курскую область, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Сегодня семь последних наших соотечественников вызволены и наконец-то смогут обнять своих близких! Всего 165 курян незаконно удерживались украинской стороной с 2024 года», — сказала Москалькова.

По ее словам, скрупулезная работа по спасению людей не останавливались ни на минуту.

Омбудсмен поблагодарила президента страны Владимира Путина, Минобороны РФ, спецслужбы за профессионализм, настойчивость, за то, что не оставляли попыток вернуть россиян, а также Республику Беларусь — за гуманитарную позицию и содействие.

Ранее уполномоченный рассказала, что едет встречать освобожденных из украинского плена россиян.

