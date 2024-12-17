Москалькова удивлена отсутствием реакции ряда стран СНГ на возрождение нацизма

В ходе доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Массовый расстрел ВСУ мирных жителей города Селидово» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила удивление отсутствием реакции со стороны некоторых стран СНГ возрождение нацизма в современном мире.

«Сегодня мы имеем все свидетельства тому, что геноцид и неонацизм возродились. Удивляет достаточно молчаливая реакция, в том числе наших партнеров, на чью реакцию мы рассчитываем особенно. Это Грузия, Молдова, Прибалтика — это страны СНГ, вместе с которыми мы боролись плечом к плечу с фашизмом. А сегодня мы не видим активной реакции, а в Прибалтике мы видим оправдание нацизма», — заявила Москалькова.

По ее словам, голос России должен быть услышан, иначе мир столкнется с повторением истории с нацизмом.