ВС РФ уничтожили главный производственный объект Украины по выпуску боеприпасов. Он находится в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

В статье издания приводятся слова офицера ВСУ Антона Сербина. Речь идет об объекте, который расположен в городе Шостка.

Газета назвала его главным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. Отмечается, что в городе находятся заводы «Звезда» и «Импульс».

Как рассказал украинский офицер, в прошлом году эти предприятия были атакованы.

Сербин заключил, что «главный национальный производственный объект по производству боеприпасов» был ликвидирован на Украине.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Гуево в Суджанском районе Курской области. После этого врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что час разгрома противника в области приближается.