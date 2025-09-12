Молодые девушки на Украине впервые заключили контракты с ВСУ

На Украине девушки в возрасте от 18 до 24 лет заключили контракты с ВСУ и вступили в их ряды, сообщает РИА Новости .

О поступлении девушек на службу заявил украинский генштаб. Отмечается, что украинки впервые заключили с ВСУ «молодежные» контракты, рассчитанные на граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Сколько всего молодых девушек оказалось в рядах ВСУ, не раскрывается. Известно, что украинки станут операторами БПЛА в штурмовой бригаде атамана Ивана Сирко.

В украинском генштабе отметили, что это уже седьмой набор контрактников по программе «18-24».

Ранее Украина заявила о планах срочно мобилизовать в ВСУ примерно 122 тыс. человек. Больше всего людей собираются призвать в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.