Молодежь Серпухова участвует в #ДобромДеле

сегодня в 20:47

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей продолжаются занятия по изготовлению окопных свечей для защитников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Ранее в мероприятии #ДоброеДело приняли участие студенты Серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа. Тогда юноши и девушки изготовили 50 источников тепла, которые уже отправлены на передовую.

Идея нашла отклик у студентов Серпуховского колледжа.

Ребятам объяснили пошаговый процесс изготовления окопных свечей и их важность для военнослужащих.

К работе присоединились депутаты Московской областной Думы и окружного Совета и сами защитники, находящиеся в отпуске.

« Рад, что молодежь муниципалитета не остается в стороне, стремится поддержать Героев и вносит посильный вклад в приближение Победы», — сказал глава Серпуховского округа Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.