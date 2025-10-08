сегодня в 11:42

Молодая учительница погибла при ударе по Белгородской области

25-летняя молодая учительница погибла при ударе ВСУ по физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) в Белгородской области, сообщает SHOT .

Она скончалась на месте. В момент удара учительница шла на работу, но на уроке она не появилась. Школа расположена в паре минут ходьбы от пострадавшего ФОКа.

Девушка преподавала литературу и русский язык в школе в поселке Маслова Пристань. В 2025 году она вышла замуж.

Ее мама подтвердила, что травмы у раненой оказались слишком серьезными, поэтому спасти девушку не было возможности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что противник обстрелял ракетами поселок Маслова Пристань. ПО предварительным сведениям, три человека погибли.

