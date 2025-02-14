Молдова, Украина и Европол задержали бойцов ЧВК «Вагнер» после инцидента с БПЛА

сегодня в 14:21

Молдова заявила о задержании «вагнеровцев» после обвинения России в падении БПЛА

В Молдове задержаны трое местных жителей, подозреваемых в службе в ЧВК «Вагнер», утверждает пресс-служба Национальной полиции страны. Их задержали в ходе международной операции «Мстители», проведенной силовыми структурами Молдовы, Украины и Европола.

Утверждается, что подозреваемые жили в Кишиневе, Бельце и Яловене. Они «могли воевать в Донецке» в составе ЧВК «Вагнер», батальона «Сомали» или других формирований ДНР, полагает молдавская полиция.

Предполагаемых «вагнеровцев» задержали при поддержке полицейского спецназа, работавшего под прикрытием. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне Молдова заявила, что у ее границы с Украиной упали «российские беспилотники». После этого власти страны закрыли Русский дом в Кишиневе.

МИД России отвергал обвинения из-за упавших в Молдове дронов, называя их бездоказательными.