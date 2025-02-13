Молдова заявила, что к ней залетели «российские беспилотники»

Полиция Молдовы утверждает, что на территории страны упали два дрона. Фрагменты одного из них, «по данным предварительного расследования, принадлежат российскому беспилотнику», заявили в пресс-службе Национальной полиции республики.

Обломки одного из БПЛА нашли в сельскохозяйственном поле рядом с городом Чумай Тараклийского района. Другой дрон взорвался рядом с городом Чадыр-Лунги в Гагаузии. По мнению правоохранителей, последний беспилотник якобы может быть российским.

На местах нахождения дронов работают взрывотехники. Специалисты «детально исследуют» найденные беспилотники.

В полиции добавили, что территории, на которых нашли БПЛА, «изолированы».

«Опасность для жителей района уже исключена», — заявили правоохранители.

Москва пока не комментировала утверждения молдавской полиции о падении якобы российского дрона на их территории.