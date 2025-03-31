сегодня в 13:41

Украинские Вооруженные силы продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру России, несмотря на заявления Киева о временном прекращении ударов по энергообъектам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне вечером ВСУ атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате украинского обстрела произошло отключение электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

Также украинские войска обстреляли комплектную трансформаторную подстанцию филиала компании, что привело к отключению электричества у жителей Севского района.

В оборонном ведомстве добавили, что киевский режим продолжает наносить целенаправленные удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Это показывает неспособность украинских властей выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта.

Ранее в МО РФ сообщали, что прошедшей ночью система ПВО уничтожила 66 беспилотников противника над регионами страны. Больше всего дронов ВСУ было сбито над Брянской областью — 41.