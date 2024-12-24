Исследовательский институт сухопутных войск США причастен к организации незаконной военно-биологической деятельности в Африке. Пресс-служба Минобороны РФ показала конкретные должностные лица, виновные в этих преступлениях.

На слайде от военного ведомства изображены организаторы и участники незаконной деятельности. Среди них сотрудники региональных подразделений управления по снижению угрозы Минобороны США, центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также военнослужащие исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида.

Например, атташе управления по снижению угрозы Минобороны США по Южной, Центральной и Восточной Африке Алексис Робинсон обучал местных специалистов методам работы ДТРА в обмен на сведения, важные для Пентагона.

Директоры армейского научно-исследовательского института им. Уолтера Рида в Нигерии и Танзании Хелена Мери и Марк Бреда были организаторами отбора биоматериала местного населения в интересах Минобороны США, также они проводили испытания с помощью нелицензированных лекарств.

Глава командования специальных операций в Кении Джон Нкоимо курировал расширение возможностей сил обороны Кении в обращении с химическими, биологическими, радиационными и ядерными веществами. Главный исполнительный директор Кенийского института по производству ветеринарных вакцин Джейн Вахира помогала Америке получить доступ к особо опасным патогенам Кении.

Документация помогла установить личности более 30 фигурантов. Среди них и сотрудники государственных органов, частных компаний и организаций-посредников.

Ранее кадровый боец армии России заявил, что на Украине массово размещены американские биолаборатории. По его словам, в них ученые из США ставят опыты на людях.