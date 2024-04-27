Кадровый боец армии России заявил, что на Украине массово размещены американские биолаборатории. По его словам, в них ученые из США ставят опыты на людях, сообщает «ФедералПресс» .

Российский военный уверен, что если американскую сторону не удастся победить военным путем, то преступления США могут остаться безнаказанными. Армеец утверждает, что на Украине много биолабораторий, и каждая из них специализируется на конкретных исследованиях.

«Это животрепещущий вопрос для крупного западного капитала — избавиться от славянского генофонда, потому что история показывает, что это их естественный противник», — считает автор Telegram-канала «Очередной СВОшник».

Военнослужащий отметил, что львиная доля таких биолабораторий располагается в «тыловых» украинских регионах. В связи с этим, по мнению бойца, с военной точки зрения такие объекты нецелесообразно уничтожать тактическими ракетами.