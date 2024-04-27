Боец ВС РФ заявил о массовом размещении на Украине американских биолабораторий
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Кадровый боец армии России заявил, что на Украине массово размещены американские биолаборатории. По его словам, в них ученые из США ставят опыты на людях, сообщает «ФедералПресс».
Российский военный уверен, что если американскую сторону не удастся победить военным путем, то преступления США могут остаться безнаказанными. Армеец утверждает, что на Украине много биолабораторий, и каждая из них специализируется на конкретных исследованиях.
«Это животрепещущий вопрос для крупного западного капитала — избавиться от славянского генофонда, потому что история показывает, что это их естественный противник», — считает автор Telegram-канала «Очередной СВОшник».
Военнослужащий отметил, что львиная доля таких биолабораторий располагается в «тыловых» украинских регионах. В связи с этим, по мнению бойца, с военной точки зрения такие объекты нецелесообразно уничтожать тактическими ракетами.