МО: информация о подготовке атаки ВСУ на Брянскую область не подтверждается
Данные о том, что ВСУ собираются устроить прорыв в Курской и Брянской областях, не подтверждаются. Об этом ТАСС рассказал источник в Минобороны России.
Передвижения ВСУ контролируются российскими солдатами. По бойцам противника наносят упреждающие удары артиллерией и авиацией.
Уничтожается и техника ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинские военные готовятся к масштабному наступлению на Брянскую область. В нем могут задействовать 5 тыс. солдат, 200 единиц техники, в том числе и танки.