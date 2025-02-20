МО: информация о подготовке атаки ВСУ на Брянскую область не подтверждается Спецоперация сегодня в 16:20

Данные о том, что ВСУ собираются устроить прорыв в Курской и Брянской областях, не подтверждаются. Об этом ТАСС рассказал источник в Минобороны России.