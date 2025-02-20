Украинские военные готовятся к крупному наступлению на Брянскую область. Цель этого в том, чтобы помешать переговорам России и Соединенных Штатов, сообщает SHOT .

Главная группировка ВСУ расположена в двух населенных пунктах Сумской области Украины. Во вторжении могут участвовать около 5 тыс. солдат, 200 единиц техники, среди которых танки США Abrams, Германии Leopard, бронетранспортеры и другие вооружения.

Помимо этого, ВСУ организовали частичную эвакуацию людей из Шостки и Глухова в Сумской области. За движениями противника следят солдаты ВС РФ. По подразделениям боевиков периодически наносятся удары авиацией и артиллерией.

Ранее опубликовали видео уничтожения украинского РСЗО, которое атаковало Брянскую область.