SHOT: ВСУ готовятся к вторжению в Брянскую область
Фото - © РИА Новости
Украинские военные готовятся к крупному наступлению на Брянскую область. Цель этого в том, чтобы помешать переговорам России и Соединенных Штатов, сообщает SHOT.
Главная группировка ВСУ расположена в двух населенных пунктах Сумской области Украины. Во вторжении могут участвовать около 5 тыс. солдат, 200 единиц техники, среди которых танки США Abrams, Германии Leopard, бронетранспортеры и другие вооружения.
Помимо этого, ВСУ организовали частичную эвакуацию людей из Шостки и Глухова в Сумской области. За движениями противника следят солдаты ВС РФ. По подразделениям боевиков периодически наносятся удары авиацией и артиллерией.
Ранее опубликовали видео уничтожения украинского РСЗО, которое атаковало Брянскую область.