Многодетный отец из Челябинской области вернулся из украинского плена

Многодетный отец из города Пласта Челябинской области оказался в числе 150 российских военных, вернувшихся в Россию из плена ВСУ, сообщила челябинский омбудсмен Юлия Сударенко в Telegram-канале .

«В результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю», — написала она.

В ходе переговоров удалось добиться возвращения с подконтрольной ВСУ территории 150 российских пленных в обмен на украинских пленных в таком же количестве.

Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

По словам другого освобожденного из плена россиянина, положительные эмоции переполняют. Он с трудом верит, что в канун Нового года оказался свободен и совсем скоро попадет домой.