«Меня поменяли, скоро буду»: опубликованы кадры с освобожденными бойцами ВС РФ

Минобороны России в своем Telegram-канале показало первые кадры с освобожденными из плена российскими военными, которых 30 декабря 2024 года обменяли на украинских пленных.

Освобожденных военнослужащих доставили в Белоруссию с подконтрольной ВСУ территории. Всем бойцам ВС РФ предоставили возможность созвониться с семьями, а также обеспечили им доступ к медицинской и психологической помощи.

«Скоро домой. Как там дети? Как мать?» — первым делом поинтересовался освобожденный боец ВС РФ, который созвонился с супругой.

По словам другого освобожденного из плена россиянина, положительные эмоции переполняют. Он с трудом верит, что в канун Нового года оказался свободен и совсем скоро попадет домой. Москва и Киев 30 декабря при миротворческом содействии ОАЭ совершили равный обмен пленными по 150 человек.

«Лично пообщалась с защитниками Отечества. Их сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными — то, что невозможно забыть. Доброта и милосердие — высшие ценности, объединяющие людей. В такие моменты понимаешь: главное — сохранять свет внутри себя и передавать его другим», — заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен от себя лично поблагодарила Минобороны РФ и спецслужбы за большую и сложную работу, которую они проделали для того, чтобы россияне попали домой как можно скорее.