Младшие командиры ВСУ под Харьковом разрешают бойцам дезертировать
В силовых структурах РФ рассказали, что младший командный состав украинской армии в Харьковской области разрешает солдатам дезертировать, это происходит из-за некомпетентности старших командиров, сообщает РИА Новости.
Источник пояснил, что младшие командиры осознают некомпетентность начальства и невозможность выполнения поставленных перед бойцами задач.
Как подчеркнул собеседник, особенно много подобных случаев наблюдается в 425-м отдельном штурмполку.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, сейчас российская армия — самая обороноспособная. Военные каждый день выполняют ряд боевых задач и уверенно продвигаются вперед по всей линии соприкосновения с противником.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.