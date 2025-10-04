сегодня в 08:18

В силовых структурах РФ рассказали, что младший командный состав украинской армии в Харьковской области разрешает солдатам дезертировать, это происходит из-за некомпетентности старших командиров, сообщает РИА Новости .

Источник пояснил, что младшие командиры осознают некомпетентность начальства и невозможность выполнения поставленных перед бойцами задач.

Как подчеркнул собеседник, особенно много подобных случаев наблюдается в 425-м отдельном штурмполку.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, сейчас российская армия — самая обороноспособная. Военные каждый день выполняют ряд боевых задач и уверенно продвигаются вперед по всей линии соприкосновения с противником.

