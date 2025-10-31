сегодня в 12:05

МК: беспилотник рухнул рядом с бензоколонкой в подмосковной Коломне

Украинский беспилотник упал неподалеку от бензоколонки в Щурове в подмосковном городском округе Коломна. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Урона БПЛА ВСУ не нанес. Однако движение было временно перекрыто.

На опубликованном фото украинский беспилотник лежит на земле. Его конструкция почти не повреждена.

Ночью жители Коломны слышали звуки, которые похожи на взрывы. До этого сообщалось, что в Московском регионе ликвидировали один БПЛА.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.