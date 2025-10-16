Мирошник заявил, что виновный в гибели Ивана Зуева ответит за содеянное
Российские дипломаты предпримут все усилия для поиска виновных в гибели военного корреспондента Ивана Зуева. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что личность оператора Вооруженных сил Украины, управлявшего беспилотником, который атаковал группу журналистов, будет обязательно установлена.
«Я уверен, что очень скоро данные преступника, управлявшего дроном, нанесшим удар по журналистам, будут выяснены, и он ответит за содеянное либо военным, либо судебно-правовым способом. Безнаказанным он точно не останется!» — сказал Мирошник.
Ранее стало известно, что в результате этого удара в Запорожской области при выполнении редакционного задания погиб военкор РИА Новости Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал гибель военкора целенаправленным преступлением киевского режима против свободы слова.