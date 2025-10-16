Российские дипломаты предпримут все усилия для поиска виновных в гибели военного корреспондента Ивана Зуева. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил , что личность оператора Вооруженных сил Украины, управлявшего беспилотником, который атаковал группу журналистов, будет обязательно установлена.

«Я уверен, что очень скоро данные преступника, управлявшего дроном, нанесшим удар по журналистам, будут выяснены, и он ответит за содеянное либо военным, либо судебно-правовым способом. Безнаказанным он точно не останется!» — сказал Мирошник.

Ранее стало известно, что в результате этого удара в Запорожской области при выполнении редакционного задания погиб военкор РИА Новости Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал гибель военкора целенаправленным преступлением киевского режима против свободы слова.