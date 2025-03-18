Мирошник рассказал о зверствах наемников из Польши и Грузии под Курском

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что наемники из Польши и «Грузинского национального легиона»* отличились наибольшими зверствами в Курской области, сообщает ТАСС .

«Показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий, есть», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, точные данные, в частности, о численности иностранных наемников в Курской области, которые совершили военные преступления, скажут позднее. Мирошник добавил, что сейчас пленные дают показания.

О наличии иностранных наемников в составе группировки, вторгшейся на территорию Курской области с Украины, говорил, в частности, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, их «огромное количество», «сколько они смогли собрать».

Ранее сообщалось, что ВСУ во время поспешного отступления из Курской области бросили лучшие образцы тяжелого вооружения НАТО, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ