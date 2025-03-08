Минобороны: за сутки уничтожены 180 солдат ВСУ в Курской области
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Российские войска ликвидировали 180 украинских боевиков в Курской области за сутки. Вытеснение солдат противника из региона продолжается, сообщает Минобороны РФ.
Также за сутки в Курской области российские войска вывели из строя две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин. Еще были уничтожены 13 авто, две САУ, четыре артиллерийских орудия.
Суммарно с начала боев в Курской области противник утратил 65,5 тыс. солдат. Также были уничтожены 259 БТР, 2,1 тыс. боевых бронированных машин 522 арторудия и других вооружений ВСУ.
Ранее российские войска освободили три населенных пункта в Курской области.