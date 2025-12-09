Минобороны: за шесть часов над Россией сбили 38 украинских дронов
В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны успешно осуществили перехват и ликвидацию 38 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Представители киевского режима продолжают попытки обстрелять российские регионы. В течение дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали разные субъекты страны.
Так, дежурные средства ПВО сбили 21 дрон над Брянской областью, еще семь беспилотников — над территорией Московской области, включая четыре, направлявшихся в сторону Москвы.
Шесть беспилотников уничтожено над Калужской областью, два — над Белгородской областью, и еще два — над Тульской областью.
Ранее из-за атак Москвы временно работу приостанавливал международный аэропорт Шереметьево.
