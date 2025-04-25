Минобороны: за прошедшую ночь были сбиты 79 украинских беспилотников

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 79 беспилотников ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

59 беспилотников уничтожили над Крымом. 11 БПЛА вывели из строя над Черным морем. Четыре воздушных объекта ликвидировали над Белгородской областью.

По два БПЛА уничтожили над Курской и Нижегородской областями. Один беспилотник сбили в Ивановской.

Ранее сообщалось, что ВСУ в первый раз использовали беспилотники «Лисица» во время атаки на Елабугу. Они могут летать на расстояние 2 тыс. километров.