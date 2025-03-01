Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 48 украинских беспилотников над Россией

За ночь российские войска уничтожили 48 украинских беспилотников. 21 БПЛА вывели из строя над Тверской областью. 11 воздушных целей ликвидировали над Крымом.

Пять беспилотников вывели из строя над Брянской, по три над Белгородской и Ростовской областями. По два БПЛА ликвидировали недалеко от Липецка, Смоленска, один рядом с Курском.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при атаке беспилотника был поврежден коммерческий объект и ЛЭП.