В Белгороде при атаке беспилотника повреждены коммерческий объект и ЛЭП

В Белгороде при атаке украинского беспилотника повреждения получили коммерческий объект. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — отметил он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет.