В Смоленской области предотвратили массовую атаку украинских беспилотников

ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале .

«Дежурными средствами ПВО предотвращена массовая атака украинских БПЛА на наш регион», — отметил он.

Предварительно, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что силами ПВО в Брянской области отражается массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением ударных беспилотников.