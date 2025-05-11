сегодня в 13:05

Минобороны: ВСУ во время перемирия более 14 тыс раз атаковали российские войска

Праздничное перемирие, объявленное Россией, действовало с 00:00 8 мая до 00:00 1 мая. ВС РФ строго его соблюдали, но противник — нет, сообщает Минобороны.

Украинские военные и дальше вели боевые действия против ВС РФ. Режим прекращения огня Киевом был нарушен 14,043 раза.

ВСУ пытались пять раз прорваться через госграницу РФ: попытки зафиксировали в Курской и Белгородской областях.

По всей линии боевого соприкосновения ВСУ совершили 4,011 обстрелов. Российские средства ПВО с 8 мая сбили 58 БПЛА противника.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил об окончании трехдневного перемирия. Он отметил, что Россия не заметила реального прекращения огня со стороны Украины.