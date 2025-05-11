Россия официально завершила перемирие в честь Дня Победы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально объявил об окончании трёхдневного перемирия, объявленного Москвой на период празднования 80-летия Победы, сообщает РИА Новости .

«Конечно», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о завершении гуманитарной паузы, подчеркнув, что Москва «не увидела реального прекращения огня со стороны Киева».

Ранее президент России Владимир Путин в ночном обращении предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле.

Российская сторона зафиксировала многочисленные нарушения перемирия ВСУ, отметил российский лидер.