Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым беспилотником самолетного типа

Вечером 4 июня дежурными средствами ПВО над Крымом был ликвидирован украинский беспилотник, который должен был атаковать регион, сообщили в Минобороны России .

Вражеский объект над территорией Республики Крым ликвидировали около 19:00 по московскому времени. Известно, что Украина пыталась атаковать Крым с помощью дрона самолетного типа.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что Украина и в ночь на 4 июня пыталась атаковать Крым. Однако все четыре дрона были успешно ликвидированы.