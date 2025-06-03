Минобороны: ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности ВСУ

ВС РФ нанесли удар по предприятию радиоэлектронной промышленности, работающему на украинские войска, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По данным ведомства, российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

Удары были нанесены по цехам производства ударных БПЛА, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного снаряжения, а также временным пунктам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Андреевку в Сумской области.