Минобороны: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области
Фото - © РИА Новости
Российские войска выбили украинских боевиков из населенного пункта Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Освободить населенный пункт удалось подразделениям российской группировки войск «Север». Наступление ВС РФ в Курской области продолжается.
Деревня Новая Сорочина находится в Суджанском районе. Входит в состав Малолокнянского сельсовета.
Ранее сообщалось, что количество резервов ВСУ, перебрасываемых в Курскую область, сократилось в десятки раз.