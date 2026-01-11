Минобороны: ВС РФ освободили Белогорье от ВСУ
Фото - © РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию. Так, в ходе решительных действий они освободили еще один населенный пункт от противника — Белогорье Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В освобождении Белогорья активное участие принимали подразделения группировки войск «Днепр».
Решительные действия и слаженность команды помогли взять под свой контроль населенный пункт. Представители киевского режима полностью вытеснены из него.
Белогорье улучшит позиции российской армии в зоне соприкосновения с Вооруженными силами Украины.
