Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины

Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным предприятиям Украины. Все объекты были поражены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для удара ВС РФ использовали оружие наземного, воздушного и морского базирования. Были поражены предприятия ракетно-космической, авиационной, бронетанковой и машиностроительной промышленности.

Также были поражены производства ракетного топлива и пороха. В Минобороны доложили, что все цели ударов достигнуты.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Сумам 13 апреля, поскольку там проходило награждение вторгнувшихся в Курскую область военных. По его словам, это было наказанием для боевиков, которых Россия считает преступниками.