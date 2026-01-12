Минобороны: средства ПВО сбили 56 дронов ВСУ на территорией РФ

сегодня в 21:22

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник вечером обнаружили и перехватили 56 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли c 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, 21 вражеский дрон сбили над территорией Крымского полуострова, 18 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 8 — над акваторией Азовского моря, 4 — над территорией Брянской области, 4 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Воронежской области.

Ранее стало известно, что во время российского массированного удара ОТРК «Искандер» и крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по Киеву были поражены два предприятия по сборке вражеских БПЛА.

